Россияне нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области: есть погибшие и пострадавшие

Российская армия 24 июля нанесла авиаудар по Константиновке в Донецкой области, 2 человека погибли, 14 ранены.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "2 человека погибли, 14 ранены в результате авиаудара по Константиновке

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Повреждены 5 многоквартирных и 8 частных домов, административное здание, магазины и автомобили".

фото - гсчс украины

фото - гсчс украины

Детали: Спасатели ликвидировали возгорание частного дома, двух хозяйственных построек и двух гаражей. Общая площадь пожаров составила 120 кв.м.

Также деблокировали тело погибшей женщины, которая оказалась под поваленным деревом.

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Что предшествовало:

Власти Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из города Доброполье и еще 9 населенных пунктов, к которым приближается линия фронта.