Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области: есть погибшие и пострадавшие

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 июля 2025, 18:30
Россияне нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области: есть погибшие и пострадавшие
фото - гсчс украины

Российская армия 24 июля нанесла авиаудар по Константиновке в Донецкой области, 2 человека погибли, 14 ранены.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "2 человека погибли, 14 ранены в результате авиаудара по Константиновке

Реклама:

Повреждены 5 многоквартирных и 8 частных домов, административное здание, магазины и автомобили".

 
фото - гсчс украины
 
фото - гсчс украины

Детали: Спасатели ликвидировали возгорание частного дома, двух хозяйственных построек и двух гаражей. Общая площадь пожаров составила 120 кв.м.

Также деблокировали тело погибшей женщины, которая оказалась под поваленным деревом.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

Власти Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из города Доброполье и еще 9 населенных пунктов, к которым приближается линия фронта.

Донецкая областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Законопроект Зеленского восстановит независимость антикоррупционных органов – НАБУ
Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП
обновленоВ Харькове из-за удара КАБов пострадал 41 человек. Уничтожено гражданское предприятие
НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2025 год: ожидают почти 10%
Зеленский заявил, что уже согласовал текст нового проекта закона о НАБУ и САП, скоро внесет в ВР
Нардепы подали на регистрацию проект закона о сохранении независимости САП и НАБУ
Все новости...
Донецкая область
Из Доброполья и еще 9 населенных пунктов Донецкой области начинают принудительную эвакуацию детей
Генштаб: На Покровском направлении враг 61 раз пытался атаковать позиции ВСУ
На фронте 167 столкновений с врагом, из них 74 на Покровском направлении – Генштаб
Последние новости
20:18
В течение месяца Житний рынок в Киеве получит статус культурного памятника
20:16
Качка заверил еврокомиссара Кос, что Украина обеспечит независимость НАБУ и САП
20:09
фотоВ Киеве начинают собираться люди на третий день протеста против закона о НАБУ и САП
20:05
В армии Литвы обещают оснастить дронами каждое подразделение
19:57
Глава МИД Эстонии об обстрелах Украины: Россия продолжает путь террора
19:52
баскетболСергей Гладырь – о карьере, переходе от выступлений на паркете к тренерству, работе в сборной Украины
19:50
Российский аэропорт "Домодедово" почти обанкротился
19:43
Захарова сетует на решение Молдовы открыть на выборах только два участка в РФ
19:39
БЭБ нашло в Киеве крупный колл-центр, который обманывал иностранцев привлекательными инвестициями
19:33
Более 40 государств ОБСЕ требуют расследовать пытки украинских военнопленных
Все новости...
Реклама:
Реклама: