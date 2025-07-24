Россияне нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области: есть погибшие и пострадавшие
Четверг, 24 июля 2025, 18:30
Российская армия 24 июля нанесла авиаудар по Константиновке в Донецкой области, 2 человека погибли, 14 ранены.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "2 человека погибли, 14 ранены в результате авиаудара по Константиновке
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Повреждены 5 многоквартирных и 8 частных домов, административное здание, магазины и автомобили".
Детали: Спасатели ликвидировали возгорание частного дома, двух хозяйственных построек и двух гаражей. Общая площадь пожаров составила 120 кв.м.
Также деблокировали тело погибшей женщины, которая оказалась под поваленным деревом.
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Что предшествовало:
Власти Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из города Доброполье и еще 9 населенных пунктов, к которым приближается линия фронта.