З Добропілля і ще 9 населених пунктів Донеччини починають примусову евакуацію дітей

Влада Донецької області прийняла рішення про примусову евакуацію родин з дітьми з міста Добропілля та ще 9 населених пунктів, до яких наближається лінія фронту.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади".



Деталі: Голова ОВА додав, що загалом у цих населених пунктах наразі перебуває орієнтовно 928 дітей.



"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", – заявив Філашкін.

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Довідково: Від лінії фронту до міста Добропілля близько 15 км.

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