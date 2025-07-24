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З Добропілля і ще 9 населених пунктів Донеччини починають примусову евакуацію дітей

Ірина БалачукЧетвер, 24 липня 2025, 17:59
З Добропілля і ще 9 населених пунктів Донеччини починають примусову евакуацію дітей
Добропілля на мапі. Скриншот з карти deepstatemap.live

Влада Донецької області прийняла рішення про примусову евакуацію родин з дітьми з міста Добропілля та ще 9 населених пунктів, до яких наближається лінія фронту.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади".

Деталі: Голова ОВА додав, що загалом у цих населених пунктах наразі перебуває орієнтовно 928 дітей.

"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", – заявив Філашкін.

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Довідково: Від лінії фронту до міста Добропілля близько 15 км.

Передісторія:

Донецька областьевакуаціядіти
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