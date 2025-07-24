Через російську дронову атаку на Одесу загинув чоловік
Четвер, 24 липня 2025, 19:24
Через російську дронову атаку на Одесу в ніч на 24 липня загинув 32-річний чоловік.
Джерело: голова ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "На жаль, внаслідок нічної російської дронової атаки по Одесі загинув чоловік. Його тіло тільки що деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки".
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Деталі: На місці атаки продовжуються роботи по демонтажу конструктивних елементів будинку.
Що передувало:
У ніч на 24 липня росіяни масовано атакували Одесу ударними БпЛА: зруйнували 9-поверхівку, пошкодили ринок Привоз, пам’ятки архітектури та іншу цивільну інфраструктуру. У місті виникли масштабні пожежі, постраждали четверо людей.