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Через російську дронову атаку на Одесу загинув чоловік

Тетяна ОлійникЧетвер, 24 липня 2025, 19:24
Через російську дронову атаку на Одесу загинув чоловік
Фото - олег кіпер

Через російську дронову атаку на Одесу в ніч на 24 липня загинув 32-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "На жаль, внаслідок нічної російської дронової атаки по Одесі загинув чоловік. Його тіло тільки що деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки".

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Деталі: На місці атаки продовжуються роботи по демонтажу конструктивних елементів будинку.

Що передувало:

У ніч на 24 липня росіяни масовано атакували Одесу ударними БпЛА: зруйнували 9-поверхівку, пошкодили ринок Привоз, пам’ятки архітектури та іншу цивільну інфраструктуру. У місті виникли масштабні пожежі, постраждали четверо людей.

Одесажертвиросійсько-українська війна
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