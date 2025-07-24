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В результате российской дроновой атаки на Одессу погиб мужчина

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 июля 2025, 19:24
В результате российской дроновой атаки на Одессу погиб мужчина
Фото - олег кипер

В результате российской дроновой атаки на Одессу в ночь на 24 июля погиб 32-летний мужчина.

Источник: глава ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "К сожалению, в результате ночной российской дроновой атаки по Одессе погиб мужчина. Его тело только что деблокировали спасатели из-под завалов жилого многоэтажного дома. Погибшему было 32 года".

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Детали: На месте атаки продолжаются работы по демонтажу конструктивных элементов здания.

Что предшествовало:

В ночь на 24 июля россияне массированно атаковали Одессу ударными БПЛА: разрушили 9-этажку, повредили рынок Привоз, памятники архитектуры и другую гражданскую инфраструктуру. В городе возникли масштабные пожары, пострадали четыре человека.

Одессажертвыроссийско-украинская война
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