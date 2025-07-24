США нададуть Україні обладнання для ППО на 180 млн доларів
Четвер, 24 липня 2025, 23:13
Сполучені Штати Америки нададуть Україні обладнання для протиповітряної оборони на 180 мільйонів доларів.
Джерело: Агентство співробітництва в галузі оборони США
Деталі: До обладнання не входять типи основного оборонного обладнання. За даними агентства, США нададуть Україні:
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- модифікації та технічне обслуговування;
- запасні частини;
- витратні матеріали та аксесуари;
- підтримка ремонту та повернення;
- навчання персоналу та навчальне обладнання;
- інженерно-технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
- та інші пов’язані елементи логістики та програмної підтримки.
Агентство співробітництва в галузі оборони США не уточнює, хто саме оплатить передачу Україні обладнання до ППО на 180 мільйонів доларів.
Що передувало:
23 липня у Держдепі США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги. До першого пакету увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування, до другого – БМП Bradley та їх ремонт.