США нададуть Україні обладнання для ППО на 180 млн доларів

Сполучені Штати Америки нададуть Україні обладнання для протиповітряної оборони на 180 мільйонів доларів.

Джерело: Агентство співробітництва в галузі оборони США

Деталі: До обладнання не входять типи основного оборонного обладнання. За даними агентства, США нададуть Україні:

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модифікації та технічне обслуговування;

запасні частини;

витратні матеріали та аксесуари;

підтримка ремонту та повернення;

навчання персоналу та навчальне обладнання;

інженерно-технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;

та інші пов’язані елементи логістики та програмної підтримки.

Агентство співробітництва в галузі оборони США не уточнює, хто саме оплатить передачу Україні обладнання до ППО на 180 мільйонів доларів.

Що передувало:

23 липня у Держдепі США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги. До першого пакету увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування, до другого – БМП Bradley та їх ремонт.