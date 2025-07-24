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США нададуть Україні обладнання для ППО на 180 млн доларів

Тетяна ОлійникЧетвер, 24 липня 2025, 23:13
США нададуть Україні обладнання для ППО на 180 млн доларів
Фото ілюстративне - Philipp Schulze/picture alliance via Getty Images

Сполучені Штати Америки нададуть Україні обладнання для протиповітряної оборони на 180 мільйонів доларів.

Джерело: Агентство співробітництва в галузі оборони США

Деталі: До обладнання не входять типи основного оборонного обладнання. За даними агентства, США нададуть Україні:

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  • модифікації та технічне обслуговування;
  • запасні частини;
  • витратні матеріали та аксесуари;
  • підтримка ремонту та повернення;
  • навчання персоналу та навчальне обладнання;
  • інженерно-технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
  • та інші пов’язані елементи логістики та програмної підтримки.

Агентство співробітництва в галузі оборони США не уточнює, хто саме оплатить передачу Україні обладнання до ППО на 180 мільйонів доларів.

Що передувало: 

23 липня у Держдепі США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги. До першого пакету увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування, до другого – БМП Bradley та їх ремонт.

СШАдопомога УкраїніППО
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