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США предоставят Украине оборудование для ПВО на 180 млн долларов

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 июля 2025, 23:13
США предоставят Украине оборудование для ПВО на 180 млн долларов
Фото иллюстративное - Philipp Schulze/picture alliance via Getty Images

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине оборудование для противовоздушной обороны на 180 миллионов долларов.

Источник: Агентство сотрудничества в области обороны США

Детали: В оборудование не входят типы основного оборонного оборудования. По данным агентства, США предоставят Украине:

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  • модификации и техническое обслуживание;
  • запасные части;
  • расходные материалы и аксессуары;
  • поддержку ремонта и возврата;
  • обучение персонала и учебное оборудование;
  • инженерно-технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;
  • и другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Агентство сотрудничества в области обороны США не уточняет, кто именно оплатит передачу Украине оборудования для ПВО на 180 миллионов долларов.

Что предшествовало:

23 июля в Госдепе США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи. В первый пакет войдут системы ПВО HAWK Phase III и их обслуживание, во второй – БМП Bradley и их ремонт.

СШАпомощь УкраинеПВО
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