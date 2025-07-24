США предоставят Украине оборудование для ПВО на 180 млн долларов
Четверг, 24 июля 2025, 23:13
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине оборудование для противовоздушной обороны на 180 миллионов долларов.
Источник: Агентство сотрудничества в области обороны США
Детали: В оборудование не входят типы основного оборонного оборудования. По данным агентства, США предоставят Украине:
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- модификации и техническое обслуживание;
- запасные части;
- расходные материалы и аксессуары;
- поддержку ремонта и возврата;
- обучение персонала и учебное оборудование;
- инженерно-технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;
- и другие связанные элементы логистики и программной поддержки.
Агентство сотрудничества в области обороны США не уточняет, кто именно оплатит передачу Украине оборудования для ПВО на 180 миллионов долларов.
Что предшествовало:
23 июля в Госдепе США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи. В первый пакет войдут системы ПВО HAWK Phase III и их обслуживание, во второй – БМП Bradley и их ремонт.