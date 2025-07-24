США предоставят Украине оборудование для ПВО на 180 млн долларов

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине оборудование для противовоздушной обороны на 180 миллионов долларов.

Источник: Агентство сотрудничества в области обороны США

Детали: В оборудование не входят типы основного оборонного оборудования. По данным агентства, США предоставят Украине:

Реклама:

модификации и техническое обслуживание;

запасные части;

расходные материалы и аксессуары;

поддержку ремонта и возврата;

обучение персонала и учебное оборудование;

инженерно-технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;

и другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Агентство сотрудничества в области обороны США не уточняет, кто именно оплатит передачу Украине оборудования для ПВО на 180 миллионов долларов.

Что предшествовало:

23 июля в Госдепе США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи. В первый пакет войдут системы ПВО HAWK Phase III и их обслуживание, во второй – БМП Bradley и их ремонт.