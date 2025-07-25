Херсон фактично беруть у дронове кільце – журналіст

Російські дрони активно атакують підʼїзді шляхи до Херсона, зокрема дорогу Миколаїв-Херсон, намагаючись взяти місто у дронове кільце.

Джерело: журналіст з Херсона Іван Антипенко

Деталі: За його словами, упродовж липня російські дрони систематично атакують кілька ділянок дороги. Уже знищено вантажівку, підбито кілька цивільних автомобілів. На трасі Херсон–Миколаїв зафіксовано спалений дронами транспорт.

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Дослівно: " Противник очевидно хоче взяти під контроль цю дорогу, адже велика ділянка дороги Марʼянське – Берислав або дорога на Снігурівку – вже під їхнім контролем. Це означає, що ми фактично втрачаємо значну частину правого берега. Маю на увазі саме цивільну діяльність, яка здавалася ймовірною ще в 2023 році".

Ситуація ускладнюється ще й постійними ударами по самому Херсону та навколишніх селах. У місті немає районів, яких би не досягали FPV-дрони.

Через обстріли фермери не змогли зібрати врожаї, поля та техніка знищені. На думку журналіста, місто і дороги залишаються без базового захисту – навіть найпростіші засоби, як-от сітки від FPV-дронів, не встановлені.

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Дослівно: "Часу на реакцію і прорахунок можливого сценарію, де противник розширює зону атаки БПЛА, в нас було більше року. Так, є РЕБи, є мобільні групи, які збивають дрони. Вони роблять дуже багато. Проте цього виявилось недостатньо. Росіяни щодня атакують з повітря. Сьогодні Херсон фактично беруть у дронове кільце, заїзд, виїзд і перебування в якому стають дедалі небезпечнішими".

Передісторія: