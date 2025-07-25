Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсон фактично беруть у дронове кільце – журналіст

Ольга Кириленко, Ольга КацімонП'ятниця, 25 липня 2025, 01:25
Херсон фактично беруть у дронове кільце – журналіст
На фото: спалена дроном машина на трасі "Херсон – Миколаїв", Ivan Antypenko/Facebook

Російські дрони активно атакують підʼїзді шляхи до Херсона, зокрема дорогу Миколаїв-Херсон, намагаючись взяти місто у дронове кільце.

Джерело: журналіст з Херсона Іван Антипенко

Деталі: За його словами, упродовж липня російські дрони систематично атакують кілька ділянок дороги. Уже знищено вантажівку, підбито кілька цивільних автомобілів. На трасі Херсон–Миколаїв зафіксовано спалений дронами транспорт.

Реклама:

Дослівно: " Противник очевидно хоче взяти під контроль цю дорогу, адже велика ділянка дороги Марʼянське – Берислав або дорога на Снігурівку – вже під їхнім контролем. Це означає, що ми фактично втрачаємо значну частину правого берега. Маю на увазі саме цивільну діяльність, яка здавалася ймовірною ще в 2023 році".

Ситуація ускладнюється ще й постійними ударами по самому Херсону та навколишніх селах. У місті немає районів, яких би не досягали FPV-дрони.

Через обстріли фермери не змогли зібрати врожаї, поля та техніка знищені. На думку журналіста, місто і дороги залишаються без базового захисту – навіть найпростіші засоби, як-от сітки від FPV-дронів, не встановлені.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Часу на реакцію і прорахунок можливого сценарію, де противник розширює зону атаки БПЛА, в нас було більше року. Так, є РЕБи, є мобільні групи, які збивають дрони. Вони роблять дуже багато. Проте цього виявилось недостатньо. Росіяни щодня атакують з повітря. Сьогодні Херсон фактично беруть у дронове кільце, заїзд, виїзд і перебування в якому стають дедалі небезпечнішими".

Передісторія:

  • 24 липня російська армія скинула чотири керовані авіаційні бомби на центральну частину Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та постраждала одна людина.

Херсонросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоУ ДТП загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин
Народні депутати почали визнавати помилку в голосуванні за закон про НАБУ
США нададуть Україні обладнання для ППО на 180 млн доларів
У роботі Starlink спостерігається збій по всьому світу: фронт опинився без звʼязку
Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах
Суддя ВАКС заявив про тиск через його рішення у резонансних справах
Усі новини...
Херсон
Росія атакувала центр Херсона КАБами: пошкоджено навчальний і два медичних заклади, є поранена
Через російську атаку на Херсонщину загинула жінка, поранено чоловіка і двох дітей
Росіяни зранку вдарили по Херсону із артилерії: є постраждалі
Останні новини
01:25
Херсон фактично беруть у дронове кільце – журналіст
01:09
Чи може тривалий сон бути шкідливим для здоров’я: пояснює наука
00:47
ОновленоУ ДТП загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин
00:36
Футбол"Полісся" та "Олександрія" програли, "Ільвес" сенсаційно обіграв "АЗ" у кваліфікації Ліги конференцій
00:32
США оголосили про нові санкції проти Північної Кореї
00:25
Народні депутати почали визнавати помилку в голосуванні за закон про НАБУ
00:08
Вакцинація без уколів: вчені знайшли неочікуваний спосіб застосування зубної нитки
23:57
боксУсик очолив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії
23:54
Німецький виробник РЛС отримав замовлення для України на 340 млн євро
23:49
фото, оновлюєтьсяУ низці міст України пройшов третій день протестів щодо законопроєкту про НАБУ та САП
Усі новини...
Реклама:
Реклама: