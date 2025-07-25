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Херсон фактически берут в дроновое кольцо – журналист

Ольга Кириленко, Ольга КацимонПятница, 25 июля 2025, 01:25
Херсон фактически берут в дроновое кольцо – журналист
На фото: сожжённый дроном автомобиль на трассе "Херсон – Николаев", Ivan Antypenko/Facebook

Российские дроны активно атакуют подъездные пути к Херсону, в частности дорогу Николаев–Херсон, пытаясь взять город в "дроновое кольцо".

Источник: журналист из Херсона Иван Антипенко

Детали: По его словам, в течение июля российские дроны систематически атакуют несколько участков трассы. Уже уничтожен грузовик, подбиты несколько гражданских автомобилей. На трассе Херсон–Николаев зафиксирован сожжённый дронами транспорт.

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Дословно: "Противник, очевидно, хочет взять под контроль эту дорогу, ведь большая часть трассы Марьянское – Берислав или дорога на Снигуровку – уже под их контролем. Это означает, что мы фактически теряем значительную часть правого берега. Я имею в виду именно гражданскую деятельность, которая ещё в 2023 году казалась возможной".

Ситуация усугубляется постоянными ударами по самому Херсону и окрестным селам. В городе не осталось районов, куда бы не долетали FPV-дроны.

Из-за обстрелов фермеры не смогли собрать урожай, поля и техника уничтожены. По мнению журналиста, город и дороги остаются без базовой защиты – даже самые простые средства, такие как сетки от FPV-дронов, не установлены.

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Дословно: "Времени на реакцию и просчёт возможного сценария, при котором противник расширит зону атак БПЛА, у нас было более года. Да, есть РЭБы, есть мобильные группы, которые сбивают дроны. Они делают очень много. Но этого оказалось недостаточно. Россияне ежедневно атакуют с воздуха. Сегодня Херсон фактически берут в дроновое кольцо – въезд, выезд и нахождение в котором становятся всё более опасными".

Предистория:

  • 24 июля российская армия сбросила четыре управляемые авиационные бомбы на центральную часть Херсона. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадал один человек.

Херсонроссийско-украинская война
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