Вночі Starlink відновив роботу: українські військові були без зв’язку 2,5 години
Мережа супутникового інтернету Starlink відновила роботу після масштабного збою, що тривав близько двох з половиною годин і вплинув на стабільність зв’язку, зокрема в зоні бойових дій.
Джерело: віцепрезидент компанії Майкл Ніколс у Х, командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр"
Пряма мова Ніколса: "Причиною збою стала відмова ключових внутрішніх програмних сервісів, що забезпечують роботу основної мережі. Ми перепрошуємо за тимчасове припинення роботи нашого сервісу; ми прагнемо забезпечити високонадійну мережу та повністю виправимо цю проблему, щоб вона не повторилася".
Деталі: Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що зв’язок відновився на всіх напрямках орієнтовно між 00:35 та 01:05.
За його словами, під час збою бойова робота тривала без трансляцій проводилася розвідка боєм із застосуванням ударних засобів.
Пряма мова "Мадяра": "Бойова робота здійснювалася без трансляцій; розвідка боєм на ударних засобах. Даний випадок, що тривав довгих на війні 150 хвилин, вказує на вузькі місця. Врахувати та диверсифікувати звʼязок".
Що передувало:
- Увечері 24 липня по всьому світу повідомили про збій роботи Starlink, це підтвердили і українські військові.