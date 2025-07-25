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Вночі Starlink відновив роботу: українські військові були без зв’язку 2,5 години

Анастасія ПроцП'ятниця, 25 липня 2025, 08:17
Вночі Starlink відновив роботу: українські військові були без зв’язку 2,5 години
Ілюстративне фото: Getty Images

Мережа супутникового інтернету Starlink відновила роботу після масштабного збою, що тривав близько двох з половиною годин і вплинув на стабільність зв’язку, зокрема в зоні бойових дій.

Джерело: віцепрезидент компанії Майкл Ніколс у Х, командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр"

Пряма мова Ніколса: "Причиною збою стала відмова ключових внутрішніх програмних сервісів, що забезпечують роботу основної мережі. Ми перепрошуємо за тимчасове припинення роботи нашого сервісу; ми прагнемо забезпечити високонадійну мережу та повністю виправимо цю проблему, щоб вона не повторилася".

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Деталі: Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що зв’язок відновився на всіх напрямках орієнтовно між 00:35 та 01:05.

За його словами, під час збою бойова робота тривала без трансляцій  проводилася розвідка боєм із застосуванням ударних засобів. 

Пряма мова "Мадяра": "Бойова робота здійснювалася без трансляцій; розвідка боєм на ударних засобах. Даний випадок, що тривав довгих на війні 150 хвилин, вказує на вузькі місця. Врахувати та диверсифікувати звʼязок".

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