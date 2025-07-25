Ночью Starlink возобновил работу: украинские военные были без связи 2,5 часа
Сеть спутникового интернета Starlink возобновила работу после масштабного сбоя, который продолжался около двух с половиной часов и повлиял на стабильность связи, в частности в зоне боевых действий.
Источник: вице-президент компании Майкл Николс в X, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр"
Прямая речь Николса:"Причиной сбоя стал отказ ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу основной сети. Мы приносим извинения за временное прекращение работы нашего сервиса; мы глубоко привержены обеспечению высокой надежности сети и полностью выясним причины этой проблемы, чтобы она не повторилась".
Детали: Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что связь восстановилась на всех направлениях ориентировочно между 00:35 и 01:05.
По его словам, во время сбоя боевая работа продолжалась без трансляций - велась разведка боем с применением ударных средств.
Прямая речь "Мадяра": "Боевая работа осуществлялась без трансляций; разведка боем на ударных средствах. Данный случай, длившийся долгие для войны 150 минут, указывает на узкие места. Учесть и диверсифицировать связь".
Что предшествовало:
- Вечером 24 июля по всему миру сообщили о сбое в работе Starlink, это подтвердили и украинские военные.