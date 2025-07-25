Ночью Starlink возобновил работу: украинские военные были без связи 2,5 часа

Сеть спутникового интернета Starlink возобновила работу после масштабного сбоя, который продолжался около двух с половиной часов и повлиял на стабильность связи, в частности в зоне боевых действий.

Источник: вице-президент компании Майкл Николс в X, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр"

Прямая речь Николса:"Причиной сбоя стал отказ ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу основной сети. Мы приносим извинения за временное прекращение работы нашего сервиса; мы глубоко привержены обеспечению высокой надежности сети и полностью выясним причины этой проблемы, чтобы она не повторилась".

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Детали: Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что связь восстановилась на всех направлениях ориентировочно между 00:35 и 01:05.

По его словам, во время сбоя боевая работа продолжалась без трансляций - велась разведка боем с применением ударных средств.

Прямая речь "Мадяра": "Боевая работа осуществлялась без трансляций; разведка боем на ударных средствах. Данный случай, длившийся долгие для войны 150 минут, указывает на узкие места. Учесть и диверсифицировать связь".

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