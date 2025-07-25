НАБУ и САП услышали разговоры Миндича по адресу, где Зеленский праздновал день рождения – источники

НАБУ и САП во время прослушивания по адресу, где пять лет назад президент Владимир Зеленский праздновал свой день рождения, зафиксировали разговоры бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: По информации источников УП в деловых кругах, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".

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Собеседники убеждают, что на записях может быть и сам президент. Правда, никакой информации от правоохранителей относительно этих пленок нет, поэтому непонятно, касались ли разговоры Миндича коррупционных махинаций.

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Что предшествовало: На этой неделе УП со ссылкой на влиятельного собеседника в антикоррупционных органах писала, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу. И именно с этим источник также связывал активное противодействие президента антикоррупционным органам, которое началось в начале недели и привело к протестам на улицах.

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"В целом мы думаем, что они просто превентивно сработали, потому что узнали, что в НАБУ готовится подозрение Тимуру Миндичу", - пояснил собеседник "Украинской правды".