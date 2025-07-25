У лікарні померла жінка, яка стала четвертою жертвою удару РФ по Чернівцях 12 липня

У лікарні померла 44-річна Ілона Капельницька. Вона перебувала в комі з 12 липня, коли Росія завдала удару по її багатоквартирному будинку в Чернівцях. Жінка стала четвертою жертвою російської атаки на місто.

Джерело: голова Чернівецької облдержадміністрації Руслан Запаранюк у соцмережах

Пряма мова: "На превеликий жаль, сьогодні в лікарні померла важкопоранена чернівчанка — 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі з дня ворожого удару 12 липня по багатоквартирному житловому будинку".

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Деталі: За словами очільника області, Ілона у 2015 році пішла доброволицею на фронт захищати Україну, не маючи військового досвіду. Після демобілізації активно займалася волонтерською роботою й до останнього дня підтримувала Збройні сили України.

Що передувало: 12 липня РФ завдала удару по Чернівцях ракетами та дронами. У місті було пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.