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У лікарні померла жінка, яка стала четвертою жертвою удару РФ по Чернівцях 12 липня

Євген КізіловП'ятниця, 25 липня 2025, 11:56
У лікарні померла жінка, яка стала четвертою жертвою удару РФ по Чернівцях 12 липня
Наслідки російського удару по Чернівцях. фото: ДСНС

У лікарні померла 44-річна Ілона Капельницька. Вона перебувала в комі з 12 липня, коли Росія завдала удару по її багатоквартирному будинку в Чернівцях. Жінка стала четвертою жертвою російської атаки на місто.

Джерело: голова Чернівецької облдержадміністрації Руслан Запаранюк у соцмережах

Пряма мова: "На превеликий жаль, сьогодні в лікарні померла важкопоранена чернівчанка — 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі з дня ворожого удару 12 липня по багатоквартирному житловому будинку".

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Деталі: За словами очільника області, Ілона у 2015 році пішла доброволицею на фронт захищати Україну, не маючи військового досвіду. Після демобілізації активно займалася волонтерською роботою й до останнього дня підтримувала Збройні сили України.

Що передувало: 12 липня РФ завдала удару по Чернівцях ракетами та дронами. У місті було пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

Чернівціракетний ударРосіяжертви
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