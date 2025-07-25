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В больнице скончалась женщина, ставшая четвертой жертвой удара РФ по Черновцам 12 июля

Евгений КизиловПятница, 25 июля 2025, 11:56
В больнице скончалась женщина, ставшая четвертой жертвой удара РФ по Черновцам 12 июля
Последствия российского удара по Черновцам. фото: ГСЧС

В больнице скончалась 44-летняя Илона Капельницкая. Она находилась в коме с 12 июля, когда Россия нанесла удар по ее многоквартирному дому в Черновцах. Женщина стала четвертой жертвой российской атаки на город.

Источник: глава Черновицкой облгосадминистрации Руслан Запаранюк в соцсетях

Прямая речь: "К большому сожалению, сегодня в больнице скончалась тяжело раненая жительница Черновцов — 44-летняя Илона Капельницкая, которая находилась в коме со дня вражеского удара 12 июля по многоквартирному жилому дому".

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Детали: По словам главы области, Илона в 2015 году ушла добровольцем на фронт защищать Украину, не имея военного опыта. После демобилизации активно занималась волонтерской работой и до последнего дня поддерживала Вооруженные силы Украины.

Что предшествовало: 12 июля РФ нанесла удар по Черновцам ракетами и дронами. В городе было повреждено несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

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