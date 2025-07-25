Поліція: Викрили злочинну групу екснардепа, яка ошукала інвестора на 20 мільйонів

Поліція повідомляє, що викрила організовану злочинну групу на чолі з колишнім народним депутатом, яка ошукала інвестора нерухомості на понад 20 мільйонів гривень.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: За даними правоохоронців, вкладник придбав майнові права на приміщення площею понад 760 кв. м в одному з центральних районів Києва та сплатив його вартість. Утім нерухомість йому так і не передали. Натомість об’єкт незаконно перепродали через підконтрольні структури — спершу українським компаніям, а згодом іноземній фірмі. Отримані кошти були переведені в готівку.

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Встановлено, що підприємства, залучені до схеми, були спеціально створені та входять до групи компаній, яка належить депутату Верховної Ради VII і VIII скликань. Ім'я у поліції не повідомляють, але як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про Дмитра Андрієвського.

Повідомляється, що у межах справи було проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів. Вилучено мобільні телефони, документи та цифрові носії, які містять докази координації дій між учасниками групи, переміщення коштів та підготовки документів, пов’язаних із незаконним відчуженням об’єкта.

Чотирьом особам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу "Привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою", "Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки" та "Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена організованою групою".

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Підозру отримали: колишній нардеп, директорка підприємства, що виступало контрагентом інвестора, та двоє пособників, які забезпечували юридичний і фінансовий супровід оборудки.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двом із підозрюваних вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 5 мільйонів гривень. Ще двоє фігурантів перебувають за межами України — готуються документи для їх оголошення у міжнародний розшук.

Що передувало: У 2014 році "Українська правда" писала про Андрієвського. Тоді він як кандидат в Верховну Раду від "Блоку Петра Порошенка" провів агітаційну зустріч зі студентами Національного авіаційного університету разом з екс-"регіоналом" та кумом екс-міністра освіти Дмитра Табачника Максимом Луцьким.