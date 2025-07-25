Полиция: Разоблачили преступную группу экс-нардепа, которая обманула инвестора на 20 миллионов

Полиция сообщает, что разоблачила организованную преступную группу во главе с бывшим народным депутатом, которая обманула инвестора недвижимости на более чем 20 миллионов гривен.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: По данным правоохранителей, вкладчик приобрел имущественные права на помещение площадью более 760 кв. м в одном из центральных районов Киева и оплатил его стоимость. Однако недвижимость ему так и не передали. Вместо этого объект незаконно перепродали через подконтрольные структуры — сначала украинским компаниям, а затем иностранной фирме. Полученные средства были переведены в наличные.

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Установлено, что предприятия, привлеченные к схеме, были специально созданы и входят в группу компаний, принадлежащую депутату Верховной Рады VII и VIII созывов. Имя в полиции не сообщают, но как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет о Дмитрии Андриевском.

Сообщается, что в рамках дела были проведены санкционированные обыски по местам проживания фигурантов. Изъяты мобильные телефоны, документы и цифровые носители, содержащие доказательства координации действий между участниками группы, перемещения средств и подготовки документов, связанных с незаконным отчуждением объекта.

Четырем лицам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса "Присвоение имущества в особо крупных размерах, совершенное организованной группой", "Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия" и "Легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой".

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Подозрение получили: бывший нардеп, директор предприятия, выступавшего контрагентом инвестора, и двое пособников, которые обеспечивали юридическое и финансовое сопровождение сделки.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Двум из подозреваемых вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога в размере 5 миллионов гривен. Еще двое фигурантов находятся за пределами Украины — готовятся документы для их объявления в международный розыск.

Что предшествовало: В 2014 году "Украинская правда" писала об Андриевском. Тогда он как кандидат в Верховную Раду от "Блока Петра Порошенко" провел агитационную встречу со студентами Национального авиационного университета вместе с экс-"регионалом" и кумом экс-министра образования Дмитрия Табачника Максимом Луцким.