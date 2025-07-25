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Глава МЗС Польщі вимагав від Келлога відновити постачання зброї Україні – Telegraph

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 25 липня 2025, 14:24
Глава МЗС Польщі вимагав від Келлога відновити постачання зброї Україні – Telegraph
фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський просив у телефонній розмові спецпредставника президента США Кіта Келлога відновити постачання зброї Україні. Це сталося відразу після російського обстрілу Києва у ніч на 4 липня, внаслідок якого був пошкоджений консульський відділ посольства Польщі в українській столиці, пише видання The Telegraph.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Розмова відбулася невдовзі після того, як США раптово призупинили поставки частини озброєнь Києву.

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"Путін знущається з ваших мирних зусиль", – сказав Сікорський генералу Келлогу. "Будь ласка, відновіть постачання боєприпасів для ППО в Україну", – додав він.

"Під час телефонної розмови найбільше враження на генерала Келлога справила інформація про удар по посольству (консульському відділу посольства. – Ред.). Як тризірковий генерал у відставці, він знав, що саме такі інциденти призводять до ескалації війни і, зрештою, до виходу ситуації з-під контролю", – пише видання.

Те, що сталося далі, видання розглядає як першу подію в серії тих, що призвели до зміни позиції Дональда Трампа щодо України. Майже відразу після закінчення розмови з Сікорським генерал Келлог зателефонував президенту США.

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Трамп відповів майже відразу і після привітань з 4 липня та поздоровлень з "одним великим, прекрасним законопроєктом" Келлог і Трамп перейшли до обговорення питання України.

Келлог проінформував свого начальника про останню атаку РФ і про те, як дипвідомство Польщі, союзника НАТО, потрапило під удари. 

Потім генерал використав цей дзвінок, щоб домовитись про відновлення поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot до України.

Тієї ночі Україна була обстріляна 11 ракетами і 539 дронами. Що ще важливіше, удари були завдані через кілька годин після телефонної розмови Владіміра Путіна і Трампа.

Вже було відомо, що президент США був розчарований відмовою свого російського колеги припинити удари по українських містах і відхиленням американської пропозиції про перемир'я.

ПольщаСШАУкраїназброя
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