Глава МИД Польши потребовал от Келлога возобновить поставки оружия Украине – Telegraph

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский просил в телефонном разговоре спецпредставителя президента США Кита Келлога возобновить поставки оружия Украине. Это произошло сразу после российского обстрела Киева в ночь на 4 июля, в результате которого был поврежден консульский отдел посольства Польши в украинской столице, пишет издание The Telegraph.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Разговор состоялся вскоре после того, как США внезапно приостановили поставки части вооружений Киеву.

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"Путин издевается над вашими мирными усилиями", – сказал Сикорский генералу Келлогу. "Пожалуйста, возобновите поставки боеприпасов для ПВО в Украину", – добавил он.

"Во время телефонного разговора наибольшее впечатление на генерала Келлога произвела информация об ударе по посольству (консульскому отделу посольства. – Ред.). Как трехзвездочный генерал в отставке, он знал, что именно такие инциденты приводят к эскалации войны и, в конце концов, к выходу ситуации из-под контроля", – пишет издание.

То, что произошло дальше, издание рассматривает как первое событие в серии тех, что привели к изменению позиции Дональда Трампа по Украине. Почти сразу после окончания разговора с Сикорским генерал Келлог позвонил президенту США.

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Трамп ответил почти сразу и после поздравлений с 4 июля и поздравлений с "одним большим, прекрасным законопроектом" Келлог и Трамп перешли к обсуждению вопроса Украины.

Келлог проинформировал своего начальника о последней атаке РФ и о том, как дипведомство Польши, союзника НАТО, попало под удары.

Затем генерал использовал этот звонок, чтобы договориться о возобновлении поставок ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot в Украину.

Той ночью Украина была обстреляна 11 ракетами и 539 дронами. Что еще важнее, удары были нанесены через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Трампа.

Уже было известно, что президент США был разочарован отказом своего российского коллеги прекратить удары по украинским городам и отклонением американского предложения о перемирии.