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Зеленский: "Нам нужно окончание войны, оно начинается со встречи лидеров"

Валентина РоманенкоПятница, 25 июля 2025, 16:17
Зеленский: Нам нужно окончание войны, оно начинается со встречи лидеров
Зеленский. фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что начать говорить о встрече на уровне лидеров россиян побудили "некоторые шаги и операции на территории РФ".

Источник: глава государства на встрече с журналистами 24 июля, куда не пригласили "Украинскую правду", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Нам нужно окончание войны, которое начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними не получится. Нужна адженда (повестка дня) такой встречи - встречи на уровне лидеров... Мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи".

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Детали: По мнению президента, изменения в отношении россиян к идее встречи на уровне лидеров произошли из-за некоторых шагов и операций на территории России.

"Кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", - отметил Зеленский.

Он также сказал, что среди главных вопросов, по которым удалось достичь согласия во время последнего раунда переговоров в Стамбуле, - обмен 1200 пленных и возвращение политзаключенных и журналистов.

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Прямая речь: "Мы договорились об обмене 1200 военнопленных. Второе. Мы долго шли к этому вопросу, я думаю, что это важный аспект. Это гражданские - политические заключенные и журналисты. Мы начали работать над списками. Теперь это категория политических заключенных и журналистов. И вы знаете, что мы не можем обменивать гражданских, гражданских они (Россия - ред.) должны отпускать. Поэтому ищем сейчас формат по спискам. И с нашей стороны, и с ихней".

Предыстория:

  • В Стамбуле 23 июля состоялась уже третья встреча представителей Украины и России, направленная на поиск "мирного урегулирования". Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй - 2 июня.
  • На брифинге по итогам встречи внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз заявил, что украинская сторона во время встречи с российской делегацией в Стамбуле снова предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.

переговорывойнаЗеленский
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