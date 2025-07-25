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Трамп не відкидає варіанту запровадити вторинні санкції проти РФ раніше, ніж через 50 днів

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 липня 2025, 19:17
Трамп не відкидає варіанту запровадити вторинні санкції проти РФ раніше, ніж через 50 днів
Дональд Трамп. фото Getty Images

Американський президент Дональд Трамп допускає запровадження вторинних санкцій проти Росії навіть раніше оголошеного ним строку у 50 днів.

Джерело: Трамп під час спілкування із журналістами 25 липня, пише "Європейська правда"

Деталі: Журналістка запитала у очільника США, чи наблизився він до введення вторинних санкцій проти Росії.

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"Ми розглядаємо всю цю ситуацію. Можливо, нам доведеться запровадити проти них вторинні санкції", – сказав він.

На уточнююче запитання, чи розглядає він можливість запровадження вторинних санкцій раніше, ніж через оголошений раніше термін у 50 днів, Трамп відповів: "Можливо, так".

Після того, як Трамп дав Росії 50-денний термін, міністерка закордонних справ Латвії Байба заявила, що президент США не повинен чекати 50 днів, щоб запровадити вторинні санкції проти Росії.

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А в Литві закликали США завдати нищівного санкційного удару по Росії і тих, хто її підтримує після того, як ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій проти РФ.

Водночас пізніше ЗМІ писали, що погроза Трампа покарати Росію, якщо вона не досягне перемир'я з Україною впродовж 50 днів, зупинила двопартійну ініціативу в Сенаті щодо введення жорстких нових санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Москвою.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп контактує з Сенатом щодо санкцій проти Росії, але хоче особисто ухвалювати рішення.

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