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Трамп не исключает варианта ввести вторичные санкции против РФ раньше, чем через 50 дней

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоПятница, 25 июля 2025, 19:17
Трамп не исключает варианта ввести вторичные санкции против РФ раньше, чем через 50 дней
Дональд Трамп. фото Getty Images

Американский президент Дональд Трамп допускает введение вторичных санкций против России даже раньше объявленного им срока в 50 дней.

Источник: Трамп во время общения с журналистами 25 июля, пишет "Европейская правда"

Детали: Журналистка спросила у главы США, приблизился ли он к введению вторичных санкций против России.

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"Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести против них вторичные санкции", - сказал он.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность введения вторичных санкций раньше, чем через обьявленного ранее срока в 50 дней, Трамп ответил: "Возможно, да".

После того как Трамп дал России 50-дневный срок, министр иностранных дел Латвии Байба заявила, что президент США не должен ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России.

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А в Литве призвали США нанести сокрушительный санкционный удар по России и тем, кто ее поддерживает после того, как ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций против РФ.

В то же время позже СМИ писали, что угроза Трампа наказать Россию, если она не достигнет перемирия с Украиной в течение 50 дней, остановила двухпартийную инициативу в Сенате по введению жестких новых санкций против стран, которые ведут бизнес с Москвой.

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп контактирует с Сенатом по санкциям против России, но хочет лично принимать решение.

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