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Росіяни вдарили безпілотником по центральній частині Харкова: пошкоджений будинок

Тетяна ОлійникП'ятниця, 25 липня 2025, 20:14
Росіяни вдарили безпілотником по центральній частині Харкова: пошкоджений будинок
Фото ілюстративне - Дмитро Ларін, УП

Російська армія увечері 25 липня завдала удару по Київському району Харкова, пошкоджений багатоквартирний будинок. 

Джерело: міський голова Ігор Терехов

Пряма мова: "Прильот БПЛА "Черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі. Навколо житлова забудова. Наслідки уточнюємо.

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За уточненою інформацією, приліт у дорогу, поряд – житлові будинки та медичний заклад. Деталі уточнюємо".

Деталі: Пізніше Терехов додав, що пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Що передувало: 

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Раніше в п'ятницю російські окупати скинули керовану авіабомбу на будівлю медичного закладу в Індустріальному районі Харкова, внаслідок чого одна людина загинула та ще 14 постраждали.

Харківросійсько-українська війна
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