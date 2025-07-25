Россияне бьют по Харькову: есть повреждения

Российская армия вечером 25 июля нанесла удар по Киевскому району Харькова, поврежден многоквартирный дом.

Источник: городской голова Игорь Терехов

Прямая речь: "Прилет БПЛА "Черника" по центральной части Харькова в Киевском районе. Вокруг жилая застройка. Последствия уточняем.

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По уточненной информации, прилет в дорогу, рядом – жилые дома и медицинское учреждение. Детали уточняем".

Детали: Позже Терехов добавил, что поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено в 22:31: Позже в городе зафиксировали еще два попадания. Одно – неподалеку от первого прилета.

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Еще одно попадание было в снова в Киевском районе. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Что предшествовало:

Ранее в пятницу российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на здание медицинского учреждения в Индустриальном районе Харькова, в результате чего один человек погиб и еще 14 пострадали.