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DeepState: Сили Оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині

Тетяна ОлійникП'ятниця, 25 липня 2025, 23:11
DeepState: Сили Оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині
Мапа - DeepState

225 окремий штурмовий полк закінчив зачистку та закріплення в населеному пункті Кіндратівка на Сумщині. Раніше підрозділ брав участь у звільненні Андріївки.

Джерело: DeepState

Деталі: DeepState пише, що за час звільнення ворог зазнав великих втрат: батальйон 40 окремої бригади морської піхоти, батальйон 155 обрмп та батальйон 30 окремої мотострілецької бригади.

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Що передувало:

14 червня Зеленський повідомляв, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.

Сумська областьросійсько-українська війна
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