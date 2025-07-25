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DeepState: Силы Обороны освободили Кондратовку на Сумщине

Татьяна ОлейникПятница, 25 июля 2025, 23:11
DeepState: Силы Обороны освободили Кондратовку на Сумщине
Мапа - DeepState

225 отдельный штурмовой полк закончил зачистку и закрепление в населенном пункте Кондратьевка на Сумщине. Ранее подразделение участвовало в освобождении Андреевки.

Источник: DeepState

Детали: DeepState пишет, что за время освобождения враг понес большие потери: батальон 40 отдельной бригады морской пехоты, батальон 155 обрмп и батальон 30 отдельной мотострелковой бригады.

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Что предшествовало:

14 июня Зеленский сообщал, что Силам обороны удается выбивать российские войска с приграничья Сумщины, в частности была освобождена Андреевка.

Сумская областьроссийско-украинская война
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