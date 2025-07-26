Армія РФ завдає ударів балістикою і БпЛА по Харкову: є поранені
Російська армія атакувала Харків балістикою і БпЛА в ніч проти 26 липня, є поранені.
Джерело: Повітряні сили, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов
Деталі: ПС повідомили про швидкісну ціль на Харків.
Синєгубов інформував про вибухи в Харкові.
За його попередніми даними, удари балістикою зафіксовано в Харкові.
Терехов зазначив про два ракетні удари за межами міста та один – у місті.
Синєгубов уточнив, що удар РФ балістикою прийшовся по Київському району.
Оновлено: Після другої години ночі Терехов повідомив про повторний ракетний удар по Харкову.
Пряма мова Терехова: "За попередніми даними, одна балістична ракета влучила в Київському районі міста.
Після повторного удару по Київському району міста є поранені".
Оновлено: Близько опів на третю ночі Терехов повідомив, що росіяни атакують Київський район Харкова ударними дронами.
Згодом Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, зафіксовано 4 "прильоти" ворожих БпЛА по Київському району Харкова.
Близько третьої години ночі в Харкові знову пролунала серія вибухів.
Нагадаємо: Перед цим ворог завдав ударів КАБами по Харкову.