Трехчасовая массированная атака: враг бил по Харькову УАБами, баллистикой, дронами
Российская армия атаковала Харьков баллистикой, УАБами и БпЛА в ночь на 26 июля, есть раненые.
Источник: Воздушные силы, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов
Детали: ВС сообщили о скоростной цели на Харьков.
Синегубов сообщил о взрывах в Харькове.
По его предварительным данным, удары баллистикой зафиксированы в Харькове.
Терехов отметил два ракетных удара за пределами города и один – в городе.
Синегубов уточнил, что удар РФ баллистикой пришелся по Киевскому району.
Обновлено: После двух часов ночи Терехов сообщил о повторном ракетном ударе по Харькову.
Прямая речь Терехова: "По предварительным данным, одна баллистическая ракета попала в Киевский район города.
После повторного удара по Киевскому району города есть раненые".
Обновлено: Около половины третьего ночи Терехов сообщил, что россияне атакуют Киевский район Харькова ударными дронами.
Впоследствии Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, зафиксировано 4 "прилета" вражеских БПЛА по Киевскому району Харькова.
Около трех часов ночи в Харькове снова прозвучала серия взрывов.
Обновлено: Терехов отметил, что Харьков почти три часа находился под массированной комбинированной атакой.
Прямая речь Терехова: "Враг применил сразу несколько типов вооружения – управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе.
Предварительно зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак "Шахедами".