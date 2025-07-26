Трехчасовая массированная атака: враг бил по Харькову УАБами, баллистикой, дронами

Российская армия атаковала Харьков баллистикой, УАБами и БпЛА в ночь на 26 июля, есть раненые.

Источник: Воздушные силы, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: ВС сообщили о скоростной цели на Харьков.

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Синегубов сообщил о взрывах в Харькове.

По его предварительным данным, удары баллистикой зафиксированы в Харькове.

Терехов отметил два ракетных удара за пределами города и один – в городе.

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Синегубов уточнил, что удар РФ баллистикой пришелся по Киевскому району.

Обновлено: После двух часов ночи Терехов сообщил о повторном ракетном ударе по Харькову.

Прямая речь Терехова: "По предварительным данным, одна баллистическая ракета попала в Киевский район города.

После повторного удара по Киевскому району города есть раненые".

Обновлено: Около половины третьего ночи Терехов сообщил, что россияне атакуют Киевский район Харькова ударными дронами.

Впоследствии Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, зафиксировано 4 "прилета" вражеских БПЛА по Киевскому району Харькова.

Около трех часов ночи в Харькове снова прозвучала серия взрывов.

Обновлено: Терехов отметил, что Харьков почти три часа находился под массированной комбинированной атакой.

Прямая речь Терехова: "Враг применил сразу несколько типов вооружения – управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

Предварительно зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак "Шахедами".