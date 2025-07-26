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Стармер: Одним із кроків досягнення миру в Газі має бути визнання Палестинської держави

Ольга Глущенко Субота, 26 липня 2025, 04:54
Стармер: Одним із кроків досягнення миру в Газі має бути визнання Палестинської держави
Кір Стармер, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що досягнення тривалого миру в Секторі Гази включає, зокрема, такий крок як "визнання Палестинської держави".

Джерело: заява Стармера

Деталі: У заяві йдеться про те, що "жахливі події в Газі не припиняються".

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Дослівно із заяви: "Разом із нашими найближчими союзниками я працюю над шляхом до миру в регіоні, зосереджуючись на практичних рішеннях, які справді змінять життя тих, хто страждає від цієї війни".

Деталі: Серед кроків, які допоможуть досягнути тривалого миру в регіоні, Стармер називає "визнання Палестинської держави".

Дослівно із заяви: "Я однозначно переконаний у цьому.

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Але це має бути частиною ширшого плану, який у кінцевому підсумку призведе до дводержавного вирішення та тривалого миру для палестинців та ізраїльтян.

Це спосіб забезпечити максимальну користь для поліпшення життя тих, хто страждає, що, звичайно, завжди буде нашою кінцевою метою".

Передісторія:

  • Раніше Макрон заявив, що Франція визнає Палестину як державу, і пообіцяв зробити офіційне оголошення на сесії ООН у вересні. Він також закликав до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників, гуманітарної допомоги цивільному населенню та створення життєздатної, демілітаризованої палестинської держави, яка визнає Ізраїль.
  • Секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати рішуче відкидають намір президента Франції Еммануеля Макрона офіційно визнати державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні.
  • Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою щодо ситуації у секторі Гази.

Велика БританіяПалестинаСектор Гази
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