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Стармер: Одним из шагов к достижению мира в Газе должно быть признание Палестинского государства

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 июля 2025, 04:54
Стармер: Одним из шагов к достижению мира в Газе должно быть признание Палестинского государства
Стармер, фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что достижение длительного мира в секторе Газа включает, в частности, такой шаг, как "признание Палестинского государства".

Источник: заявление Стармера

Детали: В заявлении говорится, что "ужасные события в Газе не прекращаются".

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Дословно из заявления: "Вместе с нашими ближайшими союзниками я работаю над путем к миру в регионе, сосредотачиваясь на практических решениях, которые действительно изменят жизнь тех, кто страдает от этой войны".

Детали: Среди шагов, которые помогут достичь прочного мира в регионе, Стармер называет "признание Палестинского государства".

Дословно из заявления: "Я однозначно убежден в этом.

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Но это должно быть частью более широкого плана, который в конечном итоге приведет к двухгосударственному решению и прочному миру для палестинцев и израильтян.

Это способ обеспечить максимальную пользу для улучшения жизни тех, кто страдает, что, конечно, всегда будет нашей конечной целью".

Предыстория

  • Ранее Макрон заявил, что Франция признает Палестину как государство и пообещал сделать официальное объявление об этом на сессии ООН в сентябре. Он также призвал к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению заложников, гуманитарной помощи гражданскому населению и созданию жизнеспособного, демилитаризованного палестинского государства, которое признает Израиль.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты решительно отвергают намерение президента Франции Эмманюэля Макрона официально признать государство Палестина во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
  • Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением по ситуации в секторе Газа.

ВеликобританияПалестинаСектор Газа
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