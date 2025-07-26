Стармер: Одним из шагов к достижению мира в Газе должно быть признание Палестинского государства
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что достижение длительного мира в секторе Газа включает, в частности, такой шаг, как "признание Палестинского государства".
Источник: заявление Стармера
Детали: В заявлении говорится, что "ужасные события в Газе не прекращаются".
Дословно из заявления: "Вместе с нашими ближайшими союзниками я работаю над путем к миру в регионе, сосредотачиваясь на практических решениях, которые действительно изменят жизнь тех, кто страдает от этой войны".
Детали: Среди шагов, которые помогут достичь прочного мира в регионе, Стармер называет "признание Палестинского государства".
Дословно из заявления: "Я однозначно убежден в этом.
Но это должно быть частью более широкого плана, который в конечном итоге приведет к двухгосударственному решению и прочному миру для палестинцев и израильтян.
Это способ обеспечить максимальную пользу для улучшения жизни тех, кто страдает, что, конечно, всегда будет нашей конечной целью".
Предыстория:
- Ранее Макрон заявил, что Франция признает Палестину как государство и пообещал сделать официальное объявление об этом на сессии ООН в сентябре. Он также призвал к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению заложников, гуманитарной помощи гражданскому населению и созданию жизнеспособного, демилитаризованного палестинского государства, которое признает Израиль.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты решительно отвергают намерение президента Франции Эмманюэля Макрона официально признать государство Палестина во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
- Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением по ситуации в секторе Газа.