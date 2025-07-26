Стармер: Одним из шагов к достижению мира в Газе должно быть признание Палестинского государства

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что достижение длительного мира в секторе Газа включает, в частности, такой шаг, как "признание Палестинского государства".

Источник: заявление Стармера

Детали: В заявлении говорится, что "ужасные события в Газе не прекращаются".

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Дословно из заявления: "Вместе с нашими ближайшими союзниками я работаю над путем к миру в регионе, сосредотачиваясь на практических решениях, которые действительно изменят жизнь тех, кто страдает от этой войны".

Детали: Среди шагов, которые помогут достичь прочного мира в регионе, Стармер называет "признание Палестинского государства".

Дословно из заявления: "Я однозначно убежден в этом.

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Но это должно быть частью более широкого плана, который в конечном итоге приведет к двухгосударственному решению и прочному миру для палестинцев и израильтян.

Это способ обеспечить максимальную пользу для улучшения жизни тех, кто страдает, что, конечно, всегда будет нашей конечной целью".

Предыстория: