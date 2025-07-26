США в ООН нагадали Росії про ультиматум Трампа і дорікнули Китаю

Сполучені Штати в ООН нагадали про ультиматум президента США Дональда Трампа Росії для погодження на мир в Україні протягом 50 днів та зазначили, що Китай продовжує постачати в РФ товари подвійного призначення.

Джерело: заява в.о. постійного представника США при ООН посол Дороті Ші на засіданні Ради Безпеки ООН, цитує "Укрінформ"

Деталі: Ші нагадала, що 14 липня Трамп попередив правителя Росії Володимира Путіна про необхідність укласти мирну угоду впродовж 50 днів.

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Пряма мова Ші: "Якщо РФ не погодиться протягом цього терміну припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших заходів".

Деталі: Вона нагадала, що вже понад 100 днів тому Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка закликає до швидкого припинення війни та встановлення міцного миру в Україні. І хоча це посприяло переговорам у Саудівській Аравії та Стамбулі, прогрес "далеко не відповідає" діям, необхідним для миру.

Пряма мова Ші: "РФ продовжує вбивати українських мирних жителів. Російські безпілотники та ракети б’ють по школах, дитячих майданчиках, багатоквартирних будинках, будинках для людей похилого віку. Росія розгорнула тисячі військових КНДР на передовій та відправила десятки тисяч російських солдатів гинути на полі бою".

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Деталі: Вона також звернула увагу на продовження експорту з Китаю до РФ товарів подвійного призначення, які сприяють військово-промисловому виробництву Росії та дозволяють їй здійснювати атаки проти мирних міст України.

Пряма мова Ші: "Заява Пекіна про запроваджування суворого контролю за експортом товарів подвійного призначення просто розсипається на тлі щоденного виявлення компонентів китайського виробництва в безпілотниках, зброї та транспортних засобах, які Росія використовує проти України".