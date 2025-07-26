Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США в ООН нагадали Росії про ультиматум Трампа і дорікнули Китаю

Ольга Глущенко Субота, 26 липня 2025, 05:40
США в ООН нагадали Росії про ультиматум Трампа і дорікнули Китаю
Дороті Ші, скриншот

Сполучені Штати в ООН нагадали про ультиматум президента США Дональда Трампа Росії для погодження на мир в Україні протягом 50 днів та зазначили, що Китай продовжує постачати в РФ товари подвійного призначення.

Джерело: заява в.о. постійного представника США при ООН посол Дороті Ші на засіданні Ради Безпеки ООН, цитує "Укрінформ"

Деталі: Ші нагадала, що 14 липня Трамп попередив правителя Росії Володимира Путіна про необхідність укласти мирну угоду впродовж 50 днів.

Реклама:

Пряма мова Ші: "Якщо РФ не погодиться протягом цього терміну припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших заходів".

Деталі: Вона нагадала, що вже понад 100 днів тому Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка закликає до швидкого припинення війни та встановлення міцного миру в Україні. І хоча це посприяло переговорам у Саудівській Аравії та Стамбулі, прогрес "далеко не відповідає" діям, необхідним для миру.

Пряма мова Ші: "РФ продовжує вбивати українських мирних жителів. Російські безпілотники та ракети б’ють по школах, дитячих майданчиках, багатоквартирних будинках, будинках для людей похилого віку. Росія розгорнула тисячі військових КНДР на передовій та відправила десятки тисяч російських солдатів гинути на полі бою".

РЕКЛАМА:

Деталі: Вона також звернула увагу на продовження експорту з Китаю до РФ товарів подвійного призначення, які сприяють військово-промисловому виробництву Росії та дозволяють їй здійснювати атаки проти мирних міст України.

Пряма мова Ші: "Заява Пекіна про запроваджування суворого контролю за експортом товарів подвійного призначення просто розсипається на тлі щоденного виявлення компонентів китайського виробництва в безпілотниках, зброї та транспортних засобах, які Росія використовує проти України".

СШАООНРосіяКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоТригодинна масована атака: ворог бив по Харкову КАБами, балістикою, дронами
DeepState: Сили Оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині
фотоЧетвертий день українці виходять на акції протесту проти скандального закону про НАБУ і САП
Посли ЄС схвалили урізаний на 1,5 млрд євро через брак реформ 4-й транш Ukraine Facility
Зеленський: "Нам потрібне закінчення війни, воно починається з зустрічі лідерів"
Прощання з журналісткою Вікторією Рощиною відбудеться у Києві 8 серпня
Усі новини...
США
Американська авіаційна компанія шукає виробничий майданчик в Україні
Глава МЗС Польщі вимагав від Келлога відновити постачання зброї Україні – Telegraph
Україна хоче продати США дронів на $10-30 мільярдів
Останні новини
07:26
У Росії заявили про атаку нібито понад 50 "українських безпілотників"
07:02
У війні проти України РФ втратила ще 1080 військових
06:40
Військові США заявили про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сирії
05:40
США в ООН нагадали Росії про ультиматум Трампа і дорікнули Китаю
04:54
Стармер: Одним із кроків досягнення миру в Газі має бути визнання Палестинської держави
03:46
ОновленоВорог атакував Зміїв на Харківщині ракетою і 10 БпЛА: є постраждалі
03:28
ОновленоУ Запорізькому районі спалахнули пожежі через атаку російських дронів
03:12
Війна РФ проти України: у Туреччині кажуть про потенційний "саміт лідерів"
02:02
Росіяни завдали комбінованого удару по Шосткинській громаді на Сумщині – ОВА
01:48
ОновленоУсю ніч у Дніпрі лунали вибухи: є загиблий
Усі новини...
Реклама:
Реклама: