США в ООН напомнили России об ультиматуме Трампа и упрекнули Китай

Соединенные Штаты в ООН напомнили об ультиматуме президента США Дональда Трампа России для согласования мира в Украине в течение 50 дней и отметили, что Китай продолжает поставлять в РФ товары двойного назначения.

Источник: заявление и.о. постоянного представителя США при ООН посол Дороти Ши на заседании Совета Безопасности ООН, цитирует "Укринформ"

Детали: Ши напомнила, что 14 июля Трамп предупредил правителя России Владимира Путина о необходимости заключить мирное соглашение в течение 50 дней.

Реклама:

Прямая речь Ши: "Если РФ не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры".

Детали: Она напомнила, что уже более 100 дней назад Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к скорейшему прекращению войны и установлению прочного мира в Украине. И хотя это способствовало переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс "далеко не соответствует" действиям, необходимым для мира.

Прямая речь Ши: "РФ продолжает убивать украинских мирных жителей. Российские беспилотники и ракеты бьют по школам, детским площадкам, многоквартирным домам, домам для престарелых. Россия развернула тысячи военных КНДР на передовой и отправила десятки тысяч российских солдат гибнуть на поле боя".

РЕКЛАМА:

Детали: Она также обратила внимание на продолжение экспорта из Китая в РФ товаров двойного назначения, которые способствуют военно-промышленному производству России и позволяют ей осуществлять атаки против мирных городов Украины.

Прямая речь Ши: "Заявление Пекина о введении строгого контроля за экспортом товаров двойного назначения просто рассыпается на фоне ежедневного обнаружения компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины".