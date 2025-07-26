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Росія поранила трьох людей у Шостці – била ракетою та КАБами

Роман ПетренкоСубота, 26 липня 2025, 09:02
Росія поранила трьох людей у Шостці – била ракетою та КАБами
ілюстративне фото: ДСНС

Троє людей поранені внаслідок російської нічної атаки на Шосткинську громаду Сумської області.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: За даними влади, госпіталізовані дві жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями (1968 р.н., 1969 р.н., 1974 р.н.).

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В ОВА заявили, що з опівночі до ранку росіяни били по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами і завдали ракетного удару.

Зазначається, що унаслідок комбінованого удару загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури.

Також зазначається, що у лікувальному закладі помер 24-річний чоловік, який отримав травми під час удару ворожого БпЛА по місту Путивль 21 липня.

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Загалом протягом доби 25 липня російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 42 населених пунктах у 16 територіальних громадах області та скинули 30 КАБів.

В Есманьській громаді внаслідок удару FPV-дроном травмовано жінку 1983 р.н.

Нагадаємо: У ніч проти 26 липня начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про комбінований удар по Шосткинській громаді.

Сумська областьобстріл
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