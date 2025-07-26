Россия ранила трех человек в Шостке – обстреляла ракетами и КАБами

Три человека ранены в результате российской ночной атаки на Шосткинскую громаду Сумской области.

Источник: Сумская ОВА

Детали: По данным властей, госпитализированы две женщины и мужчина с ожогами и осколочными ранениями.

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В ОГА заявили, что с полуночи до утра россияне били по Шосткинской громаде беспилотниками, управляемыми авиабомбами и нанесли ракетный удар.

Отмечается, что в результате комбинированного удара загорелись четыре частных дома, повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры.

Также отмечается, что в лечебном учреждении скончался 24-летний мужчина, получивший травмы во время удара вражеского БПЛА по городу Путивль 21 июля.

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Всего в течение суток 25 июля российские войска осуществили более 110 обстрелов по 42 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области и сбросили 30 КАБов.

Напомним: В ночь на 26 июля начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о комбинированном ударе по Шосткинской громаде.