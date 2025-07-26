У Харкові зросла кількість поранених внаслідок російської атаки
Субота, 26 липня 2025, 15:53
У Харкові кількість поранених через російські атаки та ліквідацію наслідків зросла до 6 людей.
Джерело: ДСНС
Деталі: Зазначається, що лише після обіду рятувальники змогли ліквідувати пожежі після російського авіаудару.
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Загалом внаслідок цієї атаки постраждали 6 людей, з них – 4 співробітників ДСНС.
Уточнюється, що надзвичайники врятували 6 людей, серед них 2 дітей. До ліквідації наслідків удару залучали 70 рятувальників.
Нагадаємо: Російська армія атакувала Харків балістикою, КАБами і БпЛА в ніч проти 26 липня.