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У Харкові зросла кількість поранених внаслідок російської атаки

Роман ПетренкоСубота, 26 липня 2025, 15:53
У Харкові зросла кількість поранених внаслідок російської атаки
фото: ДСНС

У Харкові кількість поранених через російські атаки та ліквідацію наслідків зросла до 6 людей.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що лише після обіду рятувальники змогли ліквідувати пожежі після російського авіаудару.

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Загалом внаслідок цієї атаки постраждали 6 людей, з них – 4 співробітників ДСНС.

Уточнюється, що надзвичайники врятували 6 людей, серед них 2 дітей. До ліквідації наслідків удару залучали 70 рятувальників.

 

Нагадаємо: Російська армія атакувала Харків балістикою, КАБами і БпЛА в ніч проти 26 липня.

Харківракетний удар
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