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В Харькове возросло количество раненых в результате российской атаки

Роман ПетренкоСуббота, 26 июля 2025, 15:53
В Харькове возросло количество раненых в результате российской атаки
фото: ГСЧС

В Харькове количество раненых в результате российских атак и ликвидации последствий возросло до 6 человек.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что только после обеда спасатели смогли ликвидировать пожары после российского авиаудара.

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Всего в результате этой атаки пострадали 6 человек, из них – 4 сотрудника ГСЧС.

Уточняется, что чрезвычайники спасли 6 человек, среди них 2 детей. К ликвидации последствий удара привлекали 70 спасателей.

 

Напомним: Российская армия атаковала Харьков баллистикой, КАБами и БпЛА в ночь на 26 июля.

Харьковракетный удар
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