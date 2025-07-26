В Харькове возросло количество раненых в результате российской атаки
Суббота, 26 июля 2025, 15:53
В Харькове количество раненых в результате российских атак и ликвидации последствий возросло до 6 человек.
Источник: ГСЧС
Детали: Отмечается, что только после обеда спасатели смогли ликвидировать пожары после российского авиаудара.
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Всего в результате этой атаки пострадали 6 человек, из них – 4 сотрудника ГСЧС.
Уточняется, что чрезвычайники спасли 6 человек, среди них 2 детей. К ликвидации последствий удара привлекали 70 спасателей.
Напомним: Российская армия атаковала Харьков баллистикой, КАБами и БпЛА в ночь на 26 июля.