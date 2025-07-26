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Росія обстріляла з артилерії цвинтар на Дніпропетровщині: загинув 66‑річний чоловік

Ольга КацімонСубота, 26 липня 2025, 16:27
Росія обстріляла з артилерії цвинтар на Дніпропетровщині: загинув 66‑річний чоловік
Фото: Національна поліція

У суботу, 26 липня, російські війська атакували Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині, унаслідок чого загинув чоловік.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Близько 11-ї години артилерійський удар РФ влучив у місцевий цвинтар, де на той момент перебував 66-річний чоловік. Він загинув на місці від отриманих поранень.

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Крім того, за даними Національної поліції, минулої доби під обстрілами також опинилися Нікополь, Марганець, а також села Червоногригорівської, Марганецької та Покровської громад. Окупанти застосовував дрони-камікадзе, артилерію та БпЛА.

Правоохоронці задокументували пошкодження комунального підприємства, приватних будинків та автомобілів.

Передісторія:

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  • У ніч проти 26 липня російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро та область, двоє загиблих, 5 постраждалих, виникли пожежі, багато пошкоджень.

Дніпропетровська областьРосіяобстрілжертви
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