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Россия обстреляла артиллерией кладбище в Днепропетровской области: погиб 66-летний мужчина

Ольга КацимонСуббота, 26 июля 2025, 16:27
Россия обстреляла артиллерией кладбище в Днепропетровской области: погиб 66-летний мужчина
Фото: Национальная полиция

В субботу, 26 июля, российские войска атаковали Червоногригоровскую громаду в Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина.

Источник: Национальная полиция

Детали: Около 11.00 артиллерийский удар РФ пришёлся на местное кладбище, где в тот момент находился 66-летний мужчина. Он погиб на месте от полученных ранений.

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Кроме того, по данным Национальной полиции, в течение прошедших суток под обстрелами также оказались Никополь, Марганец, а также сёла Червоногригоровской, Марганецкой и Покровской громад. Оккупанты применяли дроны-камикадзе, артиллерию и БПЛА.

Правоохранители задокументировали повреждения коммунального предприятия, частных домов и автомобилей.

Предистория:

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Днепропетровская областьРосcияобстрелжертвы
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