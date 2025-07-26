Россия обстреляла артиллерией кладбище в Днепропетровской области: погиб 66-летний мужчина
Суббота, 26 июля 2025, 16:27
В субботу, 26 июля, российские войска атаковали Червоногригоровскую громаду в Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина.
Источник: Национальная полиция
Детали: Около 11.00 артиллерийский удар РФ пришёлся на местное кладбище, где в тот момент находился 66-летний мужчина. Он погиб на месте от полученных ранений.
Реклама:
Кроме того, по данным Национальной полиции, в течение прошедших суток под обстрелами также оказались Никополь, Марганец, а также сёла Червоногригоровской, Марганецкой и Покровской громад. Оккупанты применяли дроны-камикадзе, артиллерию и БПЛА.
Правоохранители задокументировали повреждения коммунального предприятия, частных домов и автомобилей.
Предистория:
РЕКЛАМА:
- В ночь на 26 июля российские оккупационные войска совершили массированную комбинированную атаку на Днепр и область, двое погибших, 5 пострадавших, возникли пожары, много повреждений.