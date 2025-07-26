ГУР: У Росії знищено навчально-бойовий літак Су-27УБ
Субота, 26 липня 2025, 16:48
У ніч на 26 липня на аеродромі "Армавір" у Краснодарському краї РФ було знищено навчально-бойовий винищувач Су-27УБ, що належав Повітряно-космічним силам Росії.
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Деталі: За даними місцевих мешканців, після вибуху та пожежі на аеродромі у навколишніх населених пунктах зник зв’язок.
Реклама:
Аеродром "Армавір" використовується здебільшого для навчання курсантів Краснодарського вищого авіаційного училища льотчиків.
У розвідці зазначають, що зростання внутрішнього спротиву кремлівському режиму на території РФ триває.
РЕКЛАМА:
Передісторія:
- Вранці 16 липня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області знищили двох російських операторів БПЛА "Скат 350М".