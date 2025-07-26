ГУР: У Росії знищено навчально-бойовий літак Су-27УБ

У ніч на 26 липня на аеродромі "Армавір" у Краснодарському краї РФ було знищено навчально-бойовий винищувач Су-27УБ, що належав Повітряно-космічним силам Росії.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Деталі: За даними місцевих мешканців, після вибуху та пожежі на аеродромі у навколишніх населених пунктах зник зв’язок.

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Аеродром "Армавір" використовується здебільшого для навчання курсантів Краснодарського вищого авіаційного училища льотчиків.

У розвідці зазначають, що зростання внутрішнього спротиву кремлівському режиму на території РФ триває.

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