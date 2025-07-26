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ГУР: В России уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ

Ольга КацимонСуббота, 26 июля 2025, 16:48
ГУР: В России уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ
Фото: wikipedia.org

В ночь на 26 июля на аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае РФ был уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ, принадлежавший Воздушно-космическим силам России.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Детали: По данным местных жителей, после взрыва и пожара на аэродроме в прилегающих населённых пунктах пропала связь.

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Аэродром "Армавир" используется преимущественно для обучения курсантов Краснодарского высшего авиационного училища лётчиков.

В разведке отмечают, что внутреннее сопротивление кремлёвскому режиму на территории РФ продолжает расти.

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Предистория:

ГУРроссийско-украинская войнаавиа
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