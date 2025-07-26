Росія атакувала Херсонщину: поранено 7 мирних жителів, серед них дитина

У суботу опівдні російські війська завдали удару по цивільних у Херсонській області, застосувавши безпілотники, унаслідок чого поранені 7 місцевих жителів, зокрема дитину.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація

Деталі: Унаслідок атаки на Антонівку постраждав 46-річний чоловік. Після скидання вибухівки з дрона він отримав мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення гомілки й спини. Постраждалого шпиталізовано до лікарні.

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Ще один обстріл стався у селищі Білозерка. Там російські війська атакували цивільний автомобіль. Постраждав 53-річний чоловік. Він зазнав мінно-вибухової та черепно-мозкової травм, струсу мозку, контузії й численних уламкових поранень обличчя, тулуба, рук і ніг. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом лікарів.

Орієнтовно о 16:00 російська армія знову вдарила з артилерії по Білозерці. Постраждали троє місцевих жителів. З мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили 66-річну жінку та чоловіків, 32 та 59 років. Нині медики дообстежують потерпілих.

Ввечері 27 липня внаслідок атаки російських військ по селищу Білозерка на Херсонщині постраждали 27-річна жінка та її 9-річний син. У дитини діагностовано мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, а також уламкові поранення обличчя, рук і ніг. Хлопчика госпіталізували, він перебуває під наглядом лікарів і отримує всю необхідну допомогу. У матері також виявлено мінно-вибухову травму.

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