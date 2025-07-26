Россия атаковала Херсонщину с дронов: ранены 7 мирных жителей, среди них ребенок

В субботу в полдень российские войска нанесли удар по гражданским в Херсонской области, применив беспилотники, в результате чего были ранены 7 мирных жителей, среди них ребенок.

Источник: Херсонская областная военная администрация

Детали: В результате атаки на Антоновку пострадал 46-летний мужчина. После сброса взрывчатки с дрона он получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения голени и спины. Пострадавший был госпитализирован.

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Ещё один обстрел произошёл в посёлке Белозёрка. Там российские войска атаковали гражданский автомобиль. Пострадал 53-летний мужчина. Он получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, сотрясение мозга, контузию и многочисленные осколочные ранения лица, туловища, рук и ног. В настоящее время пострадавший находится в больнице под наблюдением врачей.

Около 16:00 российская армия снова нанесла артиллерийский удар по Белозёрке. Пострадали трое местных жителей. С минно-взрывными травмами в больницу доставлены 66-летняя женщина и мужчины 32 и 59 лет. В настоящее время медики продолжают обследование пострадавших.

Вечером 27 июля в результате атаки российских войск по посёлку Белозёрка в Херсонской области пострадали 27-летняя женщина и её 9-летний сын. У ребёнка диагностированы минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение мозга, а также осколочные ранения лица, рук и ног. Мальчик госпитализирован, находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь. У матери также выявлена минно-взрывная травма.

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