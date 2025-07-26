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ЗСУ ліквідували командира російського полку

Ольга КацімонСубота, 26 липня 2025, 20:42
ЗСУ ліквідували командира російського полку
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України знищили полковника Лебедєва – командира 83-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ.

Джерело: Об’єднане стратегічне угруповання військ "Хортиця"

Деталі: За оперативною інформацією, ліквідація сталася на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині, де Лебедєв безпосередньо керував штурмовими діями окупаційних сил.

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Передісторія:

  • У ніч на 26 липня на аеродромі "Армавір" у Краснодарському краї РФ було знищено навчально-бойовий винищувач Су-27УБ, що належав Повітряно-космічним силам Росії.

російсько-українська війнаРосія
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