ЗСУ ліквідували командира російського полку
Субота, 26 липня 2025, 20:42
Сили оборони України знищили полковника Лебедєва – командира 83-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ.
Джерело: Об’єднане стратегічне угруповання військ "Хортиця"
Деталі: За оперативною інформацією, ліквідація сталася на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині, де Лебедєв безпосередньо керував штурмовими діями окупаційних сил.
Реклама:
Передісторія:
- У ніч на 26 липня на аеродромі "Армавір" у Краснодарському краї РФ було знищено навчально-бойовий винищувач Су-27УБ, що належав Повітряно-космічним силам Росії.