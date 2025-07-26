ВСУ ликвидировали командира российского полка
Суббота, 26 июля 2025, 20:42
Силы обороны Украины уничтожили полковника Лебедева — командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии вооружённых сил РФ.
Источник: Объединённая стратегическая группировка войск "Хортица"
Детали: По оперативной информации, ликвидация произошла на Великобурлуцком направлении в Харьковской области, где Лебедев лично руководил штурмовыми действиями оккупационных войск.
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Предистория:
- В ночь на 26 июля на аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае РФ был уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ, принадлежавший Воздушно-космическим силам России.