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ВСУ ликвидировали командира российского полка

Ольга КацимонСуббота, 26 июля 2025, 20:42
ВСУ ликвидировали командира российского полка
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины уничтожили полковника Лебедева — командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии вооружённых сил РФ.

Источник: Объединённая стратегическая группировка войск "Хортица"

Детали: По оперативной информации, ликвидация произошла на Великобурлуцком направлении в Харьковской области, где Лебедев лично руководил штурмовыми действиями оккупационных войск.

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Предистория:

  • В ночь на 26 июля на аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае РФ был уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ, принадлежавший Воздушно-космическим силам России.

российско-украинская войнаРосcия
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