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Росіяни вдарили по району Сум: троє постраждалих

Ольга Глущенко Неділя, 27 липня 2025, 01:06
Росіяни вдарили по району Сум: троє постраждалих
Ілюстративне фото: Getty Images

Ввечері 26 липня ворог вчергове атакував цивільну інфраструктуру у Ковпаківському районі міста Суми.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: Григоров зазначив, що внаслідок удару постраждали цивільні.

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Пряма мова Григорова: "Попередньо відомо про трьох поранених. Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

Один із постраждалих, 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості".

Що передувало: Російський безпілотник вдень 26 липня атакував будівлю обласної адміністрації у Сумах.

Сумиросійсько-українська війна
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