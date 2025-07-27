Росіяни вдарили по району Сум: троє постраждалих
Неділя, 27 липня 2025, 01:06
Ввечері 26 липня ворог вчергове атакував цивільну інфраструктуру у Ковпаківському районі міста Суми.
Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров
Деталі: Григоров зазначив, що внаслідок удару постраждали цивільні.
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Пряма мова Григорова: "Попередньо відомо про трьох поранених. Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.
Один із постраждалих, 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості".
Що передувало: Російський безпілотник вдень 26 липня атакував будівлю обласної адміністрації у Сумах.