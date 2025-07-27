Россияне ударили по району Сум: трое пострадавших
Воскресенье, 27 июля 2025, 01:06
Вечером 26 июля враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру в Ковпаковском районе города Сумы.
Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров
Детали: Григоров отметил, что в результате удара пострадали гражданские.
Реклама:
Прямая речь Григорова: "Предварительно известно о трех раненых. Все доставлены в больницы, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.
Один из пострадавших, 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.
Что предшествовало: Российский беспилотник днем 26 июля атаковал здание областной администрации в Сумах.