Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по району Сум: трое пострадавших

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 июля 2025, 01:06
Россияне ударили по району Сум: трое пострадавших
Иллюстративное фото: Getty Images

Вечером 26 июля враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру в Ковпаковском районе города Сумы.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: Григоров отметил, что в результате удара пострадали гражданские.

Реклама:

Прямая речь Григорова: "Предварительно известно о трех раненых. Все доставлены в больницы, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

Один из пострадавших, 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.

Что предшествовало: Российский беспилотник днем 26 июля атаковал здание областной администрации в Сумах.

Сумыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Наступ на Северск: 54-я и 81-я бригады отбили крупный российский штурм
ВидеоГУР: В России уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ
видеоРоссийский дрон попал в здание ОВА в Сумах
Россияне уничтожили ТЦ "Эпицентр" в Каменском – заявление компании
Экс-комбригу "Люті", погибшему в ДТП, присвоили звание Героя
видеоУкраинские дроны поразили российский завод, подпадающий под санкции – источник
Все новости...
Сумы
Российский дрон попал в здание ОВА в Сумах
В Сумах раздались взрывы – россияне повредили админздание
Россияне ударили по объекту "Сумыоблэнерго": часть потребителей без света
Последние новости
05:30
фото, видеоВ России дроны поразили подстанцию, питающую железнодорожные пути – соцсети
04:40
Армия РФ продвинулась на Харьковщине и Донетчине – DeepState
03:50
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в августе
02:52
ЦАХАЛ заявил о возобновлении гумпомощи в Газе
01:58
видеоБойцы 155 бригады показали, как отразили механизированный штурм оккупантов на Покровском направлении
01:06
Россияне ударили по району Сум: трое пострадавших
00:42
фотоПятый день украинцы вышли на акции протеста против скандального закона о НАБУ и САП
00:14
обновленоВраг атаковал Харьков БпЛА: раздались взрывы, возникли пожары
23:50
Я бы изменил некоторые фразы: Усик – о гимне Украины
23:36
В Германии более 1000 семей оштрафовали за то, что досрочно забирали школьников на каникулы
Все новости...
Реклама:
Реклама: