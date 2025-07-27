ЦАХАЛ заявив про відновлення гумдопомоги в Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 26 липня заявила про відновлення скидання з повітря гуманітарної допомоги в Газі.

Джерело: заява підрозділу Міноборони Ізраїлю, який займається координацією цивільних питань (COGAT) у мережі Х

Дослівно COGAT: "Сьогодні (в суботу – ред.) ввечері, Армія оборони Ізраїлю розпочала серію заходів, спрямованих на покращення гуманітарної допомоги в Секторі Гази та спростування хибного твердження про спровокований голод у Секторі Гази".

Реклама:

Деталі: У COGAT зазначили, що в числі гумдопомоги з повітря будуть сім піддонів з борошном, цукром та консервами, які нададуть міжнародні організації.

Крім того, зазначають у повідомленні, будуть створені спеціально призначені гуманітарні коридори для забезпечення безпечного пересування конвоїв ООН, що доставляють населенню продукти харчування та ліки.

Дослівно COGAT: "Армія оборони Ізраїлю готова запровадити гуманітарні паузи в густонаселених районах і продовжуватиме операції з ліквідації терористичної інфраструктури та ліквідації терористів у зонах їхньої активності".

РЕКЛАМА:

"У секторі Газа немає голоду; це хибні наративи, які просуває ХАМАС".

Передісторія: