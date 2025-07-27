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ЦАХАЛ заявив про відновлення гумдопомоги в Газі

Ольга Глущенко Неділя, 27 липня 2025, 02:52
ЦАХАЛ заявив про відновлення гумдопомоги в Газі
фото: COGAT

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 26 липня заявила про відновлення скидання з повітря гуманітарної допомоги в Газі.

Джерело: заява підрозділу Міноборони Ізраїлю, який займається координацією цивільних питань (COGAT) у мережі Х

Дослівно COGAT: "Сьогодні (в суботу – ред.) ввечері, Армія оборони Ізраїлю розпочала серію заходів, спрямованих на покращення гуманітарної допомоги в Секторі Гази та спростування хибного твердження про спровокований голод у Секторі Гази".

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Деталі: У COGAT зазначили, що в числі гумдопомоги з повітря будуть сім піддонів з борошном, цукром та консервами, які нададуть міжнародні організації.

Крім того, зазначають у повідомленні, будуть створені спеціально призначені гуманітарні коридори для забезпечення безпечного пересування конвоїв ООН, що доставляють населенню продукти харчування та ліки.

Дослівно COGAT: "Армія оборони Ізраїлю готова запровадити гуманітарні паузи в густонаселених районах і продовжуватиме операції з ліквідації терористичної інфраструктури та ліквідації терористів у зонах їхньої активності".

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"У секторі Газа немає голоду; це хибні наративи, які просуває ХАМАС".

Передісторія:

  • 19 травня стало відомо, що ізраїльська армія оголосила про початок широкомасштабного наступу в Газі, з метою захоплення "оперативного контролю" над ділянками спустошеної палестинської території. Повідомлялося, що ЦАХАЛ проводить операцію "Колісниці Гедеона" і діє по всьому Сектору Гази. Це сталося на тлі безуспішних непрямих переговорів у Катарі про припинення вогню.
  • Через кілька годин після того, як військові оголосили про початок нової наземної операції, офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що "Ізраїль дозволить ввезення базової кількості продуктів харчування для населення, щоб не допустити розвитку голодної кризи в Секторі Гази".
  • Після цього низка європейських держав, які фінансують гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази, закликали Ізраїль зняти всі перешкоди для її доправлення в регіон.

Сектор ГазиІзраїльгуманітарка
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