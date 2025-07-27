ЦАХАЛ заявил о возобновлении гумпомощи в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 26 июля заявила о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи в Газе.
Источник: заявление подразделения Минобороны Израиля, занимающегося координацией гражданских вопросов (COGAT) в сети Х
Дословно COGAT: "Сегодня (в субботу – ред.) вечером Армия обороны Израиля начала серию мер, направленных на улучшение гуманитарной помощи в Секторе Газы и опровержение ошибочного утверждения о спровоцированном голоде в Секторе Газы".
Детали: В COGAT отметили, что в числе гумомопомощи из воздуха будут семь поддонов с мукой, сахаром и консервами, которые предоставят международные организации.
Кроме того, отмечают в сообщении, будут созданы специально предназначенные гуманитарные коридоры для обеспечения безопасного передвижения конвоев ООН, доставляющих населению продукты питания и лекарства.
Дословно COGAT: "Армия обороны Израиля готова ввести гуманитарные паузы в густонаселенных районах и будет продолжать операции по ликвидации террористической инфраструктуры и ликвидации террористов в зонах их активности".
"В секторе Газа нет голода; это ложные нарративы, которые продвигает ХАМАС".
Предыстория:
- 19 мая стало известно, что израильская армия объявила о начале широкомасштабного наступления в Газе, с целью захвата "оперативного контроля" над участками опустошенной палестинской территории. Сообщалось, что ЦАХАЛ проводит операцию "Колесницы Гедеона" и действует по всему Сектору Газы. Это произошло на фоне безуспешных непрямых переговоров в Катаре о прекращении огня.
- Через несколько часов после того, как военные объявили о начале новой наземной операции, офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху заявил, что "Израиль разрешит ввоз базового количества продуктов питания для населения, чтобы не допустить развития голодного кризиса в Секторе Газы".
- После этого ряд европейских государств, финансирующих гуманитарную помощь гражданскому населению в Секторе Газы, призвали Израиль снять все препятствия для ее доставки в регион.