Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 26 июля заявила о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи в Газе.

Источник: заявление подразделения Минобороны Израиля, занимающегося координацией гражданских вопросов (COGAT) в сети Х

Дословно COGAT: "Сегодня (в субботу – ред.) вечером Армия обороны Израиля начала серию мер, направленных на улучшение гуманитарной помощи в Секторе Газы и опровержение ошибочного утверждения о спровоцированном голоде в Секторе Газы".

Реклама:

Детали: В COGAT отметили, что в числе гумомопомощи из воздуха будут семь поддонов с мукой, сахаром и консервами, которые предоставят международные организации.

Кроме того, отмечают в сообщении, будут созданы специально предназначенные гуманитарные коридоры для обеспечения безопасного передвижения конвоев ООН, доставляющих населению продукты питания и лекарства.

Дословно COGAT: "Армия обороны Израиля готова ввести гуманитарные паузы в густонаселенных районах и будет продолжать операции по ликвидации террористической инфраструктуры и ликвидации террористов в зонах их активности".

РЕКЛАМА:

"В секторе Газа нет голода; это ложные нарративы, которые продвигает ХАМАС".

Предыстория: