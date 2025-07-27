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ЦАХАЛ заявил о возобновлении гумпомощи в Газе

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 июля 2025, 02:52
ЦАХАЛ заявил о возобновлении гумпомощи в Газе
фото: COGAT

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 26 июля заявила о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи в Газе.

Источник: заявление подразделения Минобороны Израиля, занимающегося координацией гражданских вопросов (COGAT) в сети Х

Дословно COGAT: "Сегодня (в субботу – ред.) вечером Армия обороны Израиля начала серию мер, направленных на улучшение гуманитарной помощи в Секторе Газы и опровержение ошибочного утверждения о спровоцированном голоде в Секторе Газы".

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Детали: В COGAT отметили, что в числе гумомопомощи из воздуха будут семь поддонов с мукой, сахаром и консервами, которые предоставят международные организации.

Кроме того, отмечают в сообщении, будут созданы специально предназначенные гуманитарные коридоры для обеспечения безопасного передвижения конвоев ООН, доставляющих населению продукты питания и лекарства.

Дословно COGAT: "Армия обороны Израиля готова ввести гуманитарные паузы в густонаселенных районах и будет продолжать операции по ликвидации террористической инфраструктуры и ликвидации террористов в зонах их активности".

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"В секторе Газа нет голода; это ложные нарративы, которые продвигает ХАМАС".

Предыстория:

  • 19 мая стало известно, что израильская армия объявила о начале широкомасштабного наступления в Газе, с целью захвата "оперативного контроля" над участками опустошенной палестинской территории. Сообщалось, что ЦАХАЛ проводит операцию "Колесницы Гедеона" и действует по всему Сектору Газы. Это произошло на фоне безуспешных непрямых переговоров в Катаре о прекращении огня.
  • Через несколько часов после того, как военные объявили о начале новой наземной операции, офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху заявил, что "Израиль разрешит ввоз базового количества продуктов питания для населения, чтобы не допустить развития голодного кризиса в Секторе Газы".
  • После этого ряд европейских государств, финансирующих гуманитарную помощь гражданскому населению в Секторе Газы, призвали Израиль снять все препятствия для ее доставки в регион.

Сектор ГазаИзраильгуманитарка
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