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Армія РФ просунулася на Харківщині та Донеччині – DeepState

Ольга Глущенко Неділя, 27 липня 2025, 04:40
Армія РФ просунулася на Харківщині та Донеччині – DeepState
карта DeepState

За даними аналітичного проєкту DeepState, російські окупаційні війська просунулися біля населених пунктів Харківської та Донецької областей.

Джерело: DeepState

Деталі: У ніч проти 27 липня DeepState зазначив, що ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів на Харківщині, Яблунівки та Горіхового на Донеччині.

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Нагадаємо: У вечірньому зведенні за 26 липня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті зафіксовано 122 бойові зіткнення, 55 з яких на Покровському напрямку.

російсько-українська війнаДонецька областьХарківська область
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