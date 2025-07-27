Армія РФ просунулася на Харківщині та Донеччині – DeepState

За даними аналітичного проєкту DeepState, російські окупаційні війська просунулися біля населених пунктів Харківської та Донецької областей.

Джерело: DeepState

Деталі: У ніч проти 27 липня DeepState зазначив, що ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів на Харківщині, Яблунівки та Горіхового на Донеччині.

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Нагадаємо: У вечірньому зведенні за 26 липня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті зафіксовано 122 бойові зіткнення, 55 з яких на Покровському напрямку.