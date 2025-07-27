Армия РФ продвинулась на Харьковщине и Донетчине – DeepState

По данным аналитического проекта DeepState, российские оккупационные войска продвинулись вблизи населенных пунктов Харьковской и Донецкой областей.

Источник: DeepState

Детали: В ночь на 27 июля DeepState отметил, что враг продвинулся возле Волчанских Хуторов на Харьковщине, Яблоновки и Орехового в Донецкой области.

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Напомним: В вечерней сводке за 26 июля Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте зафиксировано 122 боевых столкновения, 55 из которых на Покровском направлении.