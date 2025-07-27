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Британська розвідка відзначила перше скасування російського параду до дня ВМФ

Іванна Костіна, Ольга КацімонНеділя, 27 липня 2025, 16:44
Британська розвідка відзначила перше скасування російського параду до дня ВМФ
Скриншот

Британська розвідка звернула увагу, що в РФ вперше повністю скасують парад до дня військово-морського флоту.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії від 27 липня, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Майже напевно, що парад "День ВМФ Росії", який спочатку планувався на неділю 27 липня 2025 року, був скасований по всій Росії через міркування безпеки".

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Деталі: У Міноборони Британії згадали, що 2017-2024 роках на День ВМФ у Санкт-Петербурзі проходив головний військово-морський парад. Він містив огляд військових кораблів, деякі з яких припливали з інших регіонів Росії, щоб бути присутніми на ньому. Історично парад відвідували кораблі та представники інших країн.

Дослівно: "Головний військово-морський парад був зменшений в масштабах у 2024 році, але це перший раз, коли він був скасований з моменту його заснування в 2017 році. Швидше за все, відбудуться невеликі церемонії, а День ВМФ залишається російським національним святом".

Передісторія:

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  • В одному з останніх оглядів розвідка Великої Британії проаналізувала втрати російської армії у війні проти України за 2025 рік.
  • А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що втрати російських сил в один мільйон в Україні свідчать про використання Владіміром Путіним росіян як "гарматне мʼясо".

Велика Британіяросійсько-українська війнаРосіяпарад
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