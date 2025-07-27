Британская разведка отметила первое отмену российского парада ко Дню ВМФ

Британская разведка обратила внимание на то, что в РФ впервые полностью отменят парад ко Дню Военно-морского флота.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 27 июля, передаёт "Европейская правда".

Дословно: "Почти наверняка, что парад "День ВМФ России", который изначально планировался на воскресенье, 27 июля 2025 года, был отменён по всей России по соображениям безопасности".

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Детали: В Минобороны Великобритании напомнили, что с 2017 по 2024 годы в Санкт-Петербурге проходил главный военно-морской парад ко Дню ВМФ. Он включал в себя смотр военных кораблей, некоторые из которых прибывали из других регионов РФ, чтобы принять участие. Исторически на параде также присутствовали корабли и представители иностранных государств.

Дословно: "Главный военно-морской парад был сокращён в масштабах в 2024 году, но это первый раз, когда он полностью отменяется с момента его основания в 2017 году. Скорее всего, состоятся только небольшие церемонии, а День ВМФ остаётся государственным праздником в России".

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